Keur Socé- Affrontements, absence de terrains sécurisés: Le sous-préfet de Ndiédieng suspend les Navétanes

Mbaye Seck, sous préfet de l'arrondissement de Ndiédieng, dans le département de Kaolack a annoncé, le mardi 16 septembre la suspension ''jusqu'à nouvel ordre les compétitions de Navétanes organisées dans la commune de Keur Socé''.
Selon un arrêté lu par Dakaractu Kaolack, cette suspension a pour motifs, '' manque de couverture sécuritaire des matchs, affrontements récurrents entre supporters des clubs, absence de terrains de jeu sécurisés pour le déroulement des compétitions''.
La même source informe que le maire de Keur Socé, l'Odcav de Kaolack, la zone 7C, ainsi que la brigade de gendarmerie de Kaolack, ont été informés de la décision.
Autres articles
-
Nécrologie : Décès de Maman Maguette Sène, mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly
-
Thiès - Nomination de Déthié Fall et insécurité à Thiès-Ouest : Demba Fall Guèye s'en félicite et prône la mise en place de "brigades de sécurité"
-
Transport : Dakar Dem Dikk annonce de nouvelles innovations sur son application mobile
-
Ziguinchor : un garçon de 7 ans emporté par les eaux
-
Tentative d’émigration : une pirogue de migrants accoste sur la plage de Ouakam