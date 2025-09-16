Keur Socé- Affrontements, absence de terrains sécurisés: Le sous-préfet de Ndiédieng suspend les Navétanes

Mbaye Seck, sous préfet de l'arrondissement de Ndiédieng, dans le département de Kaolack a annoncé, le mardi 16 septembre la suspension ''jusqu'à nouvel ordre les compétitions de Navétanes organisées dans la commune de Keur Socé''.

Selon un arrêté lu par Dakaractu Kaolack, cette suspension a pour motifs, '' manque de couverture sécuritaire des matchs, affrontements récurrents entre supporters des clubs, absence de terrains de jeu sécurisés pour le déroulement des compétitions''.

La même source informe que le maire de Keur Socé, l'Odcav de Kaolack, la zone 7C, ainsi que la brigade de gendarmerie de Kaolack, ont été informés de la décision.