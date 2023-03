Keur Massar : les populations peinent à se déplacer, suite aux altercations entre force de l'ordre et jeunes

Comme beaucoup de localités dans le pays Keur Massar n'était pas épargnée par les manifestations. Des jeunes qui se réclament des patriotes ont brûlé des pneus dans toutes les ruelles de la ville pour riposter aux lacrymogènes des forces de l'ordre. Une situation qui a duré plus 6 heures avant d'être maîtrisé par les hommes bleus.



Par conséquent, les ouvriers et passagers qui doivent se rendre dans d'autres localités rencontrent énormément de difficultés aux arrêts. C'est cas de ce maçon qui n'a pas voulu décliné son identité. "J'ai fait plus d'une heure sans trouver une voiture. Il n'y a que des taxis et motos jakarta qui circulent avec des tarifs excessivement chers. Si ce n'était pas mes bagages j'aurais fait la distance à pieds", regrette t-il, en sermonnant les politiciens.