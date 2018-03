Kémi Séba bloqué à l’aéroport de Conakry : « France Dégage » accuse le président Condé

Au moment où ces lignes sont écrites, Kémi Séba est bloqué à l’aéroport de Conakry depuis 14 h ce vendredi. En clair, selon le communiqué de « France Dégage », Séba est en Guinée dans le cadre d’une tournée qui est programmée du 02 au 10 mars et dénommée « Le pouvoir au peuple ». Les organisations « Le peuple n’en veut plus » et Urgences Panafricanistes sont au cœur de ladite tournée.