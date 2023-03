Kédougou/Ramadan 2023 : le maire Ousmane Sylla distribue 25 tonnes de sucre pour assister les populations de la région.

Dans le cadre de son traditionnel programme social, de solidarité et de partage en ce mois béni de Ramadan, le maire de la commune de Kédougou, Ousmane Sylla, par ailleurs directeur général de la société nationale Dakar Dem Dik, vient de déployer ce lundi 27 mars 2023 à l'hôtel de ville, 25 tonnes de sucre, dont 15 tonnes pour la commune de Kédougou et 10 tonnes à distribuer à l'intérieur de la région. Jamais une quantité aussi importante de sucre n’a été distribuée dans la région de Kédougou par un responsable politique. Ce geste est destiné à accompagner les populations vulnérables, notamment les chefs religieux (musulmans et chrétiens), chefs de quartier et groupements de femmes. Ils ont tous pris part à cette cérémonie de remise en présence du bureau municipal et des conseillers municipaux.



Le maire Ousmane Sylla a aussi initié une tournée régionale qui s'inscrit dans la continuité pour maintenir le contact avec les communautés dans la courtoisie, la solidarité et le partage avec les populations des différentes communes de la région. Cette tournée débutera ce 28 mars et se terminera le 03 avril 2023. Le maire Sylla compte séjourner et offrir du ndogou aux populations de chaque commune, conformément aux orientations données par le chef de l'État. Une nouvelle approche initiée par le dg de Dakar Dem Dikk qui devra permettre aux responsables de la mouvance présidentielle, de se réunir autour de l’essentiel.



Les bénéficiaires ont fortement exprimé leur satisfaction et réaffirment leur engagement à accompagner le maire dans tous ses projets. À cette occasion, le maire Ousmane Sylla a annoncé la relance des travaux de PROMOVILLE dans la capitale régionale. Des prières ont été formulées pour la réussite des projets du maire Sylla et le succès de l'équipe municipale.