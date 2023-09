Kédougou / Présidentielle 2024 : les élus et responsables politiques de la région autour du ministre Mamadou Saliou Sow promettent 80% à Amadou Ba.

Les élus et responsables politiques de la coalition BBY sous la houlette de Mamadou Saliou Sow, ministre chargé des droits humains et de la bonne gouvernance, ont mobilisé leurs grands électeurs ce samedi 23 septembre 2023 pour exprimer leur soutien et adhésion totale au choix du président de la République porté sur Amadou Ba en vue de l’élection présidentielle de 2024.





Le HCCT de Kédougou, Fodé Keira, est largement revenu sur la démarche des élus de la région et le choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba. Selon lui, ce choix traduit la continuité des grands chantiers entamés par le président de la république, à savoir le Promoville, le Pudc, les aérodromes, le TER, le BRT pour ne citer que cela. Les élus sont également revenus sur les différentes réalisations du chef de l'État dans la région de Kédougou.

Il s'agit de l'hôpital régional Amath Dansokho, du PROMOVILLE, le PUMA, le PUDC, la route Kédougou-Fongolimby, la route Kédougou Dindéfélo, les politiques d’équité sociale et territoriale, l'emploi des jeunes et des femmes, la création des lignes de crédit en faveur des jeunes et des femmes.



Le ministre Mamadou Saliou Sow, a chaleureusement salué la présence et l'engagement de la plupart des Maires de communes, présidents de Conseil départemental, d’élus HCCT, du CESE, de députés et responsables politiques de la région pour la confiance renouvelée en sa personne et le président Macky Sall.

À cette occasion, il a exprimé toute sa gratitude à l'endroit des élus locaux qui ont pris l'initiative de cette mobilisation. Il fixe ainsi un objectif de 80% au minimum et rassure de relever ce pari sans aucune contestation.



Ainsi les élus et responsables de la région ont validé la candidature de Amadou Ba qui se trouve être un grand commis de l’État, grand artisan du plan Sénégal émergent, et un référentiel public.

Selon eux, ce choix du président est pertinent, raison pour laquelle ils ont salué la vision du chef de l'État dont le leadership éclairé a permis à l'Afrique d'obtenir une place au G20, conférant au Sénégal un grand succès économique et diplomatique. Ainsi ils appellent les populations à l'unité et à la solidarité pour préserver le legs politique de Macky Sall en 2024. Ils ont donné carte blanche à Mamadou Saliou Sow, afin qu'il conduise la grande coalition vers une victoire écrasante au soir du scrutin du 25 février 2023.



Ont pris part à cette rencontre Yamadou Cissokho, membre du protocole du président de la République, l'honorable député de Salémata et de Kédougou, Moussa Souaré et Kadidia Doucouré, le député de Kédougou, le président du Conseil départemental de Saraya, Moussa Danfakha et celui de Salémata, la conseillère économique, sociale et environnementale Aïssatou Aya Ndiaye, le maire de Saraya Sambaly Biagui, le président de l'association des maires Mamadou Yéro Ba et tous les grands électeurs de la région...