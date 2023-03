Kédougou/Politique : le coordonnateur de PASTEF Abdou Sow a été arrêté

Le climat politique est un peu tendu à Kédougou. En effet, le coordonnateur départemental de PASTEF, Abdoulaye Sow a été arrêté et placé en garde à vue par la police ce lundi 20 mars 2023 aux environs de 09 heures. Il lui est reproché d'avoir fait appel à une insurrection, des actes de nature à troubler l'ordre public et offense au chef de l'État à travers les réseaux sociaux, Facebook, whatsapp et autres....



Le coordonnateur de PASTEF sera déféré devant le procureur auprès du tribunal de grande instance de Kédougou. Après son interrogatoire au parquet, l'accusé aura un aperçu de son sort.