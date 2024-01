Kédougou/Décision du parti SET de soutenir O. SONKO : Papa W. SADIAKHOU, se désolidarise de la décision et suspend sa collaboration politique avec M. Guirassy !

Le 24 Décembre 2023, le président du parti « Sénégal En Tête » (SET), à travers son bureau politique, a décidé d’investir officiellement Ousmane Sonko, candidat à l’élection présidentielle de 2024. Dans un communiqué rendu public, Moustapha Mamba Guirassy et son parti ont estimé que le moment est venu pour faire ce choix et participer ainsi à « la consolidation de la démocratie et du renforcement de l'unité nationale en vue d'un Sénégal meilleur ». Selon l’ancien maire de Kédougou, il partage « la vision commune du projet politique de transformation du Sénégal: « nous n’avons dès lors d’autre choix que d’appuyer la candidature d’Ousmane Sonko à travers la coalition SONKO 2024 car cette candidature relève avant tout d’une demande du peuple Sénégalais », avait-il indiqué dans le communiqué. Au lendemain de cette annonce, le jeune Papa Waly SADIAKHOU, responsable du SET à Kédougou, avait dit prendre acte de la décision du Bureau politique investissant Ousmane Sonko comme son candidat à l'élection présidentielle du 25 Février 2024. Le jeune responsable politique attendra le premier jour de l’an 2024, pour éclairer la lanterne des populations, principalement de Kédougou, sur sa position sur cette décision du parti.

En effet, Papa W. SADIAKHOU, s’est interrogé « sur la pertinence de ce choix précipité, non inclusif, dénué de lucidité, de profondeur et surtout de sagesse. »Ce choix, selon lui, « confirme encore une fois, que nous avons certes un leader politique en qui nous avions toujours fait entièrement confiance, sans aucune forme de réserve, mais pas un appareil politique fonctionnel. Depuis la création du SUD ( Sénégalais Unis pour le Développement), puis du SET ( Sénégal En Tête), nous avons sans cesse noté des incohérences structurelles aiguës et une improvisation notoire qui n'ont vraiment jamais fait l'objet de correction sérieuse ; plusieurs décisions ont été tout simplement prises à la hâte et imposées: la base a toujours été prise par défaut et mise devant le fait accompli. »De ce fait, ajoute le jeune responsable de politique de Kédougou, « nous n'adhérons pas au contenu de ce communiqué, car il ne traduit pas réellement notre engagement, nos principes, nos valeurs et convictions que nous avons voulus toujours adossés à la responsabilité.Nous restons fortement convaincus que l'individualisation et la personnalisation à outrance du débat politique et public, un développement sans précédent du culte de la personnalité ont anéanti toutes les chances, non seulement de Ousmane SONKO, mais aussi de plusieurs leaders politiques à continuer le combat; le vrai, celui de prendre en charge les aspirations légitimes d'un peuple et non d'un homme » a lancé M. SADIAKHOU.

Très en verve, ce dernier, a également attaqué très sévèrement le comportement de beaucoup de leaders, surtout de l’opposition qui, « en surfant sur le radicalisme politique, se sont irrévocablement mis hors-jeu, non seulement à cause de leurs propres turpitudes, de leur manque parfois de sérieux, de discipline, de sérénité et surtout de discernement dans l'engagement, mais aussi facilité et accéléré par la volonté inébranlable d'un régime paniqué et aux abois, profitant des moyens de l'État et des nombreuses failles d'une opposition, parfois très immature, déchirée et minée par des querelles crypto personnelles, qui en a fait un point d'honneur à la limite une question de vie ou de mort en réussissant presque à la réduire à sa plus simple expression. Plusieurs de nos leaders ont préféré le plus souvent l'euphorie, le sensationnel et surtout l'exaltation des plateaux de télévision et des médias sociaux, au travail de terrain et à la realpolitik. Les sénégalais dans leur écrasante majorité désirent encore fortement et très ardemment le changement, mais dans la paix. Seul le réalisme et la prise de hauteur politique, la sincérité, le sacrifice suprême et ultime des uns et des autres, peuvent encore nous permettre d'y accéder. Certains leaders doivent raison garder et avoir un fort esprit de dépassement, d'ouverture et surtout d'analyse critique fondée sur une grande dose d'objectivité loin de l'extrémisme, de la manipulation à outrance et du populisme. Nous restons convaincus qu'un projet politique, même s'il est porté par une figure majeure, ne doit pas être taillé sur mesure pour un homme, mais pour une vision et des idées communes, déroulées dans le temps par un groupe pour l'intérêt général. Pour des questions d'égo démesuré, d'orgueil et de présomption, nul n'a le droit de compromettre et d'hypothéquer cette forte aspiration du peuple sénégalais. Après ces nombreux feuilletons politico-judiciaires qui ont parfois ressemblé à des parodies de justice, il était certain que les dés étaient jetés et pipés pour le leader de l'opposition sénégalaise et certains de ses très proches collaborateurs.Le bon sens et le réalisme politique auraient dû nous pousser à être on ne peut plus sérieux avec le peuple dans les décisions à prendre et les actions à mener qui l'engagent aussi» a dit Papa Sadiakhou. Pour finir, ce dernier considère, qu’au regard du contexte actuel, « refuser d'être soi-même candidat après avoir entamé un parrainage improvisé et non évalué, et finir par miser sur un candidat qui sera à coup sûr disqualifié est incompréhensible et ne nous semble pas judicieux. Pour des questions d'éthique, de timing, de procédures et de stratégies politiques, et face à des adversaires extrêmement déterminés à se maintenir vaille que vaille au pouvoir et par tous les moyens, l'heure n'est plus au choix du cœur, mais de celui de la raison pour sauver le Sénégal. Par conséquent nous nous désolidarisons de la décision du Bureau Politique du Parti SET (Sénégal En Tête) et suspendons notre collaboration et compagnonnage politique au sein du Parti et avec son Président Moustapha Guirassy».