Kédougou / Décès de M. D. Diallo : l'ASGO dénonce « l’arrestation abusive du Dr Faye sans enquête ni expertise préalables »

Suite aux décès en couches de Mme Doura Diallo et de son enfant survenus le Mardi 30 Août 2022, le président de l’Association Sénégalaise des Gynécologues-Obstétriciens (ASGO) fustige avec la dernière énergie, l’arrestation de leur collègue, le Dr Léonce Mbade Faye, officiant au Centre de Santé de Kédougou comme gynécologue-obstétricien.



L’ASGO dit ne pas comprendre que depuis le drame, leur collègue soit dans les locaux de la Gendarmerie. Revenant sur les faits, l’ASGO informe que « le Dr Faye et son équipe, après avoir reçu Mme Diallo et évalué la situation clinique, ont pris la décision appropriée en de telles circonstances. Ladite prise en charge a fait recourir au Dr Faye à une technique obstétricale connue : l’embryotomie », a-t-elle dit.



Après avoir témoigné de la rigueur scientifique, de sa probité ainsi que de son dévouement, l’ASGO apportera une réplique adaptée à la situation suite au développement des prochaines heures. L’ASGO dénonce « l’arrestation abusive du Dr FAYE sans enquête ni expertise préalables. »



Selon les Gynécologues-Obstétriciens « le Dr Faye est régulièrement domicilié dans la ville et présente toutes les garanties de représentativité. »



À l’endroit de la presse, l’ASGO se réserve le droit « de poursuivre tout organe de presse qui tiendrait des propos diffamatoires à l’endroit des gynécologues-obstétriciens dans l’exercice de leurs fonctions... »