Kédougou / Covid-19 : Les résultats des tests d’une personne revenant de Touba sont négatifs, le Gouverneur avertit...

Ouf de soulagement à Kégoudou, plus précisément dans la commune de Khossanto. En effet, de forts soupçons avaient plané au dessus d'un malade revenu de Touba et qui présentait tous les symptômes du coronavirus.

Ce derniera réussi par des routes non autorisées à entrer dans le village de Khossanto.

Dès son arrivée, il sera mis à l'écart par le maire, M. Mamady Cissokho. Ce dernier s'en ouvrira au médecin-chef de district, qui le transporta hier 27 Avril 2020, à Kédougou où des prélèvements furent faits et envoyés à Kolda.

Heureusement ce 28 Avril 2020, les résultats du malade qui avait été déjà mis en quarantaine, sont revenus négatifs. Mais cet épisode a permis au chef de l'exécutif régional, M. Saër Ndao, d'inviter les populations à plus de vigilance.

"J'exhorte la population à coopérer avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant les personnes qui brûlent les étapes au niveau des frontières pour séjourner au Sénégal en cette période d'état d'urgence."

Il les invitera ainsi "à dénoncer le plus tôt possible toutes les personnes en provenance de l'extérieur comme de l'intérieur du pays. Un numéro est mis à leur disposition et toute personne qui violerait les règles aura affaire avec la justice" a t-il dit.