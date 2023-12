Kédougou / Contenu Local : la SGO organise une journée portes ouvertes pour une dynamique de développement inclusif !

Il affirme que le contenu local est devenu une obligation pour eux et que toute entreprise étrangère souhaitant travailler avec SGO, doit collaborer avec les fournisseurs locaux précisant que 2024 sera une année d’actions.

La société minière Sabodala Gold Operation, filiale de la multinationale Endavour Mining, a gratifié les entreprises locales de la région de Kédougou, d’une journée portes ouvertes. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 22 décembre sous la direction et l’initiative du département de la performance sociale. Cette activité organisée par le point focal de SGO à Kédougou, Ousmane Mabo Sidibé, a permis aux entrepreneurs de visiter plusieurs sites de la mine d’or, à savoir l’usine de production de l’or, les différentes installations électriques et d’autres travaux effectués par la SGO. La nouvelle annoncée aux entrepreneurs, c’est la signature d’un protocole d’accord entre SGO et Ecobank pour permettre aux fournisseurs de l’entreprise de lever des fonds.Au cours de cette activité, l’entreprise minière SGO a lancé la dynamique du développement du contenu local avec les fournisseurs de la région dans un cadre d’échanges et de dialogue, en présence des responsables de Plafomine et du réseau des fournisseurs de Saraya.Tous les intervenants ont témoigné des efforts déjà consentis par la SGO en faveur de certains fournisseurs locaux. Idrissa Diallo, le président de la plateforme et entrepreneur chevronné, appelle les entrepreneurs locaux à une synergie d’actions autour d’une communication permanente. Il a aussi plaidé pour une forte implication des fournisseurs locaux dans la passation des marchés à travers la Plafomine riche de 42 entreprises. Ces fournisseurs comptent, à partir de cette dynamique, mettre fin à l’émigration clandestine en maintenant les jeunes sur leur terroir.Le Vice-président, directeur général adjoint d’Endavour Mining Company, le docteur Mamoudou Bocoum, a salué le travail et la performance sociale et décerné une mention spéciale à Ousmane Mabo Sidibé qui a réussi avec succès cette journée d’échanges avec les acteurs.