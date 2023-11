Kédougou/Conseil Présidentiel : l’avion militaire avec à son bord le chef de l’état vient d’atterrir sur la terre des hommes!

Ce lundi 13 novembre 2023, le Président Macky SALL entame une tournée qui le mènera à Kaffrine, Kaolack et Fatick. L’avion militaire transportant le chef de l’état vient d’arriver à l’aéroport de Kédougou.

Il a été accueilli par le PM, des Ministres, les autorités administratives et les responsables politiques de Kédougou . Après l’accueil, se tiendra le conseil présidentiel de développement. Demain Mardi 14 novembre le chef de l’état lancera les travaux de la route

Bembou-Sabodala dans le Saraya, et l’inauguration de la route Kédougou Salémata qui sera suivie d’ audiences politiques régionales.