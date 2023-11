Kedougou/Conseil Présidentiel: Le Maire Ousmane Sylla Mobilise La Population Pour Un Accueil Chaleureux Du Chef De L’état !

Le premier magistrat de la capitale régionale, par ailleurs directeur général de Dakar Dem Dikk Ousmane Sylla a mobilisé ce jeudi 09 novembre 2023 les militants et sympathisants pour préparer l’arrivée du président Macky Sall à l’occasion du conseil présidentiel délocalisé à kedougou du 13 au 14 prochain. Les habitants de la ville sont venus nombreux des différents quartiers pour accompagner leur mentor à réussir ce pari de la mobilisation afin de réserver un accueil chaleureux au président de la république et à l’ensemble du gouvernement du Sénégal.



À l’occasion de cette grande retrouvaille, plusieurs dispositifs et stratégies de mobilisation ont été prises sur tous les plans, à savoir la définition des stratégies et points de mobilisation, de transport et de restauration des délégations. Il faut noter une forte présence des délégués de quartiers, des sages, jeunes et femmes à cette rencontre préparatoire.