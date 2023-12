Kédougou / Bizarreries autour de la visite du MMG à Khossanto : Oumar Sarr protège-t-il la SORED MINES ?

Qui protège la Sored Mines ? Cette question reste toujours sans réponse malgré les nombreuses bizarreries qui entourent cette société fantôme. Lors de cette tournée, effectuée dans la région, précisément dans le département de Saraya, le ministre Oumar Sarr a visité la mine de la SORED, basée à Khossanto.

Sur place, il a visité le laboratoire et a officiellement lancé les travaux de l'usine d'or le jeudi 14 décembre 2023. Au cours de cette visite, le ministre des mines et de la géologie a écouté pendant plus de trente minutes le patron de la Sored, M. Ousmane Hanne et de ses techniciens. Ces derniers de profiter de l’occasion pour raconter la vie de leur entreprise. En bien naturellement. Mais à la surprise générale, le ministre des mines et de la géologie n’a pas donné la parole aux communautés celles à qui, selon la constitution, appartiennent les ressources naturelles. Et la question que se pose la communauté médusée, est de savoir si le ministre Oumar Sarr fait lui aussi partie de ceux qui protègent Sored Mines. En effet, contrairement aux instructions du chef de l’État qui demande de toujours écouter les communautés impactées par les exploitations minières, “le Ministre Oumar Sarr a lui préféré écouter les exploitants et non les exploités“, nous dit un jeune présent à la visite.



Et pourtant….



Et pourtant Oumar Sarr et ses équipes étaient bien informés de la relation tendue et même parfois heurtée entre la Sored Mines et les populations de Khossanto. Et pourtant le ministre et ses équipes étaient bien informés qu’un enfant de 14 ans est mort noyé dans le lac à ciel ouvert et sans aucune protection de la société minière. Et pourtant le ministre et ses équipes étaient bien informés que les rares jeunes de la commune qui ont déjà travaillé dans la société, ont été abusivement licenciés et courent depuis des années derrière leurs indemnités. Le ministre et ses équipes savent que des jeunes qui travaillent actuellement dans la société courent derrière leur salaire depuis maintenant des mois et ont même déposé pour certains une plainte à l’inspection régionale du travail.



Une occasion ratée!



Contrairement à un ancien ministre des mines, qui avait passé la nuit dans les logements de la société seul et sans les membres de sa délégation, qu’il avait laissés dans les hôtels de Kédougou, le ministre Oumar Sarr a raté une belle occasion pour écouter et comprendre la colère des populations. En effet, à tort ou à raison, elles accusent la société minière d’entrer en pleine production et sans rien en retour pour la commune et pour les communautés en terme de RSE. À tort ou à raison, les populations accusent la société d’utiliser du cyanure dans un lac artificiel à ciel ouvert causant des dégâts énormes sur l’environnement.

Les populations avaient pourtant nourri beaucoup d’espoir de cette visite du ministre. Malgré l’absence du maire absent pour raison sanitaire, son adjoint, les notables et les jeunes étaient bien présents à la rencontre. Mais ils n’étaient sûrement pas venus pour écouter le DG de Sored Mines et ses techniciens raconter la vie de leur entreprise. Ils étaient venus pour échanger avec l’autorité, qui malheureusement n’avait visiblement pas prévu de les écouter. L’a-t-il fait par oubli ou fait-il partie de ceux-là qui protègent la Sored Mines ?