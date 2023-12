Karim Wade après le dépôt de sa candidature : « Un pas de plus vers un avenir meilleur pour le Sénégal »

Le candidat à la prochaine élection présidentielle s’est exprimé juste après avoir effectué hier, par l’intermédiaire de son mandataire, Maguette Sy qui a reçu son récépissé et sa convocation pour le contrôle des parrainages à partir du 28 décembre prochain.







« Je suis heureux de vous annoncer que mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain a été déposé aujourd'hui au Conseil Constitutionnel. Un pas de plus, ensemble, vers un avenir meilleur pour le Sénégal » a déclaré Wade-fils qui est plus que jamais attendu sur le sol du pays de la teranga.







Entré à 16h au conseil constitutionnel, le mandataire est ressorti à 00h 20mn avant de faire une déclaration pour rassurer sur le dépôt de la déclaration de candidature du candidat Karim Wade.







Cheikh S. FALL