Karang sous les feux de la lutte antidrogue : 72 kg de chanvre interceptés à Samé et un suspect sous les verrous

Une nouvelle opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a frappé fort dans la région de Kaolack. Le vendredi 1er novembre 2024, la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (DOCRTIS) a mené une intervention coup de poing au village de Samé, dans la zone de Karang.



Les agents, agissant sur renseignements, ont réussi à intercepter un individu présumé impliqué dans un réseau de trafic de drogue. La perquisition sur les lieux a abouti à une saisie de deux colis contenant au total 72 kg de chanvre indien. Cette importante prise de stupéfiants marque un nouveau succès dans la lutte contre les réseaux de trafiquants qui opèrent dans cette région.



Le suspect appréhendé a été placé en garde à vue pour répondre des charges de trafic de drogue. L’enquête, qui reste en cours, vise à déterminer l’étendue de ce réseau et les éventuels complices qui pourraient être impliqués. La DOCRTIS, intensifiant ses efforts, continue de surveiller étroitement les voies de passage de ces substances illicites dans la région.



En attendant, cette saisie fait figure de rappel que les autorités locales sont déterminées à endiguer ce fléau qui touche de nombreuses zones rurales et urbaines au Sénégal. Les prochaines étapes de l’enquête seront cruciales pour remonter la filière et démanteler ce réseau qui, comme l’espèrent les autorités, pourrait livrer des informations essentielles sur d’autres acteurs du trafic.