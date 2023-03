Kaolack : la meurtrière présumée est une fille d'à peine 16 ans.

Née le 22/11/2007, Nd Guèye est une fille âgée d'à peine 16 ans ou plus exactement de 15 ans et 3 mois.

Pour avoir été frappée au cours d'une bagarre par le petit ami de sa sœur, Ndack Guèye, elle a saisi un couteau d'un talibé témoin de la scène pour poignarder mortellement Amadou Sarr à la hanche droite et à la région du cœur.