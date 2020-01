Kaolack : Le préfet interdit la marche des mouvements citoyens.

La marche des mouvements citoyens " No Lank No Bagn" et " Sunu Courant Ken Waruko Yok", prévue ce vendredi après-midi à Kaolack, a été finalement interdite par le préfet de Kaolack.



L'autorité préfectorale du nom de Hameth Thiaw, a signé un arrêté portant interdiction d'une marche sur la voie publique. Ainsi, les motifs de cette interdiction sont énumérés comme suit : Non respect des délais de déclaration, Itinéraire vague ciblant des établissements recevant du public (Marché central et Garage Nioro) avec risques sérieux d'intrusions, Interférence avec les horaires et itinéraire d'une autre manifestation sur la voie publique, menaces de troubles à l'ordre public etc...



Très remontés contre cette décision, les organisateurs comptent tenir ce matin un point de presse pour éclairer la lanterne de l'opinion sur ce refus.