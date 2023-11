Kaffrine : « Sur les 614 millards prévus pour la période 2024-2026, Macky Sall réajuste et augmente 86 milliards supplémentaires »

L’investissement triennal 2024-0226 est bâti à partir du budget de l'Etat en cours d'examen à l'Assemblée Nationale. Il concerne sur plusieurs axes notamment celui de la transformation structurelle de l'économie et croissance. Dans ce secteur l’agriculture, l’élevage et la pêche pour un coût de 75 milliards. Un programme qui participe à la mise en œuvre d'aménagements hydroagricoles et le renforcement des dotations en intrants et

équipements et matériels agricoles. La résilience pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) ( 6,766 milliards), l’aménagement et le terrassement du DAC de Boulel ( 12,8 milliards) sera de mise. Dans cet axe , 7 digues anti-sel (PUMA) seront construites ainsi que la dotation avec 360 équipements agricoles et post-récoltes (PUMA) et l’aménagement de 75 hectares de périmètres irrigués (PUMA).







Construction de 16 fermes avicoles, aquacoles et de bergeries (PUMA), renforcement des actions du secteur de l'élevage à travers le Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), le renforcement des actions du secteur de l'élevage à travers le projet de développement durable des exploitations pastorales dans le sahel concernent également ce programme.







Dans le domaine des infrastructures et services de transports terrestres 684,5 km pour 219,7 milliards FCFA renforcement et mise à niveau de la N1 (147 km), l’aménagement et bitumage des routes (260 km) : Birkelane - Mabo - Sinthiou Wanar - Touba Saloum et Birkelane - Diamal Koungheul - Sali - Maka Gouye - Frontiere Gambie Koungheul - Touba Ali Mbinde (PCZA) - Lour - Ribo Escale - Payar (PCZA) et la construction de voiries (PROMOVILLES).







Pour l’axe des collectivités territoriales et sécurité qui a poussé le Président Macky Sall à plafonner l’enveloppe de Kaffrine à 700 milliards de francs CFA, il conviendra de faire la construction du siège de la Gouvernance de la région, la réhabilitation des infrastructures des services déconcentrés de l'administration territoriale, l’accélération de la mise en œuvre du PACASEN Rural, le renforcement de l'accompagnement et du fonctionnement des collectivités territoriales (PNDL, PACASEN, etc.), construction d'infrastructures de sécurité et de protection civile et le renforcement des actions de désenclavement et d'équité territoriale. L’enveloppe pour la période triennale 2024-2026 pour la région de Kaffrine est ainsi arrêté à 700 milliards de francs CFA.











Cheikh S. FALL