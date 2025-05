Kaffrine - Anta Babacar Ngom tourne le dos à la coalition de l'opposition le FDR: 'Je quitte définitivement le FDR"

En tournée de proximité à Kaffrine, Anta Babacar Ngom, leader de l'alternance pour la Relève Citoyenne (ARC) a officiellement annoncé son départ de la coalition des partis de l'opposition le Front pour la Défense de la démocratie et de la République (FRD).

''J'ai officiellement annoncé mon départ définitif du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), une coalition née dans l’opposition. Aujourd’hui, l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) entend tracer sa propre voie et assumer pleinement son autonomie. Je suis désormais engagée à 100 % dans ce projet politique, enraciné dans les réalités du pays, tourné vers la jeunesse, les femmes et les territoires oubliés'', a-t-elle déclaré.

Toutefois, précise Anta Babacar Ngom, ''Je reste fermement ancrée dans l’opposition. Ce choix, mûri depuis plusieurs mois, reflète une volonté claire : affirmer une nouvelle identité politique fondée sur la proximité, l’écoute, et une autre manière de faire de la politique'', a-t-elle ajouté.

Ainsi, à travers cette tournée dans le ''Ndoucoumane'', Anta Babacar compte ''renforcer les bases de l’ARC et consolider un mouvement citoyen porté par les aspirations profondes des populations''.

Concernant le dialogue national convoqué par le Président Bassirou Diomaye Faye, ''nous allons nous concerter afin de définir notre position'', a-t-elle conclu.