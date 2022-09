KOLDA : un jeune garçon meurt par noyade dans le fleuve Casamance.

Un jeune garçon du nom de Samba Sow est mort par noyade dans le fleuve Casamance à Kolda au crépuscule de ce samedi 03 août. Il était en compagnie de ses amis pour une séance de baignade.



Et d'après le récit de ses amis, c'est le fort courant de l'eau qui l'aurait entraîné dans les profondeurs. Il était élève dans un établissement de la place.



Il faut rappeler qu'en ces temps avec les fortes pluies, les enfants aiment se laver dans les eaux du fleuve. Et souvent, ils font la traversée et se baignent par endroit dans le fleuve avec beaucoup d'insouciance...