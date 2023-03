KOLDA : un important dispositif sécuritaire déployé dans les points stratégiques...

C'est un important dispositif sécuritaire qui a été déployé dans la ville de Kolda en vue du procès Sonko/Mame Mbaye Niang ce jeudi 16 mars. Ainsi, au niveau du siège du parti Pastef et du rond point de l'église, des véhicule des forces de défense et de sécurité sont stationnés pour parer à toute éventualité.

Selon notre source, ce dispositif est mis en place pour la sécurité des personnes et des biens afin d'éviter tout ddébordement comme en 2021.



En ce sens, les personnes que nous avons interrogées disent que c'est bien de sécuriser les populations afin qu'elles vaquer à leurs occupations. Une parmi elles estime qu'elle avait peur d'aller travailler car tout le monde est dans la psychose des évènements de mars 2021.



Lors de la marche de Pastef d'hier , les leaders ont appelé les populations à sortir pour dénoncer les dérives du pouvoir. Ainsi, d'après notre source, l'opposition compte manifester cet après-midi du jeudi. Nous y reviendrons...