KOLDA : le compte administratif du conseil départemental s'élève à plus de 236 millions...

Le conseil départemental de Kolda a passé en revue et adopté à l'unanimité son compte administratif qui s'élève à plus de 236 millions ce lundi 27 novembre, sous la houlette de Alseyni Ba premier vice-président dudit conseil au nom de son président Moussa Baldé (MESRI) empêché. Ainsi, ils ont fait le bilan de l'exercice budgétaire écoulé tout en se penchant sur l'élaboration du prochain budget. Dans cette dynamique, les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de la culture ont été débattus par les conseillers.



Parlant au nom du président Moussa Baldé, Alseyni Ba avance "on a fait le compte administratif de l'année écoulée qui est le bilan financier de l'ordonnateur devant rendre compte annuellement des opérations budgétaires exécutées. Et après, les plénières, on ira vers l'orientation où tout sera budgétisé en recettes et dépenses. En ce sens, le compte administratif s'élève à plus de 236 millions."



Dans la foulée, il poursuit " nous avons fait ce bilan pour le compte administratif de la gestion de 2022 constitué en recettes et en dépenses. Cependant, je rappelle que nous avons eu des difficultés par ce que les fonds de dotation et de fonctionnement sont venus au mois de novembre. C'est pourquoi, c'était extrêmement difficile pour le conseil d'exécuter ses différentes dépenses. Cette situation nous a poussé à les reporter pour 2023." A cela, il ajoute " nous avons également discuté du PDD(plan de développement départemental) pour cinq ans qui planifie les programmes à dérouler dans le département élaboré par les enseignants-chercheurs de l'ESEA. Et ce document touche tous les secteurs comme la santé, l'éducation, l'environnement entre autres."



Ainsi, le conseil départemental a acheté 10 moulins pour alléger le dur travail des femmes mais aussi le ministre Moussa Baldé (PCD/MESRI) a ajouté dix(10) autres moulins pour continuer à alléger le travail des femmes surtout celles du monde rural, rappelle-t-il.



Dans la foulée, le conseil départemental a souhaité que l'hôpital régional soit de niveau 3 pour des soins plus efficaces pour les populations. D'ailleurs, aujourd'hui le conseil départemental va réceptionner dix machines pour le service de dialyse dudit hôpital, selon toujours Alseyni Ba.



Madou Diallo