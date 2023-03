KOLDA : la direction régionale du développement rural (DRDR) fête ses femmes...

La DRDR de Kolda fête ses femmes en ce mois de mars considéré comme celui de la femme. Ainsi, elle a choisi le samedi 11 mars pour magnifier la femme dans tous ses états sous l'égide de l'adjointe au gouverneur chargée au développement Marième Pouye Hanne. Cette dernière a lancé un appel fort aux femmes et aux partenaires. En ce sens, elle estime que la femme doit être au cœur du développement.



C'est une occasion saisie par ces femmes d'exposer leurs produits crus de leurs périmètres maraîchers. Mais également des produits qui sont issus de la transformation des produits locaux comme le "bissap", le tamarin, le fonio, le maïs. Brahim Mamadou Bah, le DRDR de Kolda soutient qu'il est important de revaloriser la "femme" à travers son autonomisation par l'emploi.

Dans cette dynamique, plusieurs thèmes ont été mis en exergue parmi lesquels "femme et souveraineté alimentaire", "transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes". En ce sens, ces thèmes débattus doivent éclairer les femmes sur leur situation. En ce sens, cela a fait entrevoir les avancées dans l'émancipation de la femme comme la parité, le rétablissement de l'équilibre entre homme-femme, la criminalisation du viol entre autres.



Marième Pouye Hanne "salue toutes les organisations féminines qui s'activent pour le développement de la femme. C'est pourquoi, on ne doit plus utiliser les femmes le 08 mars, mais plutôt débattre avec elles sur des thématiques qui peuvent la faire avancer." Dans la foulée, elle précise : "Kolda est une région d'avenir avec d'énormes potentialités où les femmes doivent jouer leur rôle. Et d'ailleurs, ma première fois à Kolda, j'ai été frappée par le nombre important de motos Jakarta. Et la question qui m'est venue à l'esprit est celle ci : "les jeunes n'auraient-ils pas d'alternative à la place du taxi moto-jakarta alors que Kolda offre toutes les potentialités pour réussir?"



Elle poursuit en ces termes, "aujourd'hui, avec ses potentialités, la région pourrait inverser la tendance. Et cela pourra accentuer la lutte contre les migrations irrégulières, le chômage entre autres."



Elle a toutefois adressé un message fort aux femmes : "il faut reconnaître qu'il y'a eu des avancées dans la lutte pour le développement féminin. Mais, en ce sens, je voudrais que les projets aillent plus loin en investissant dans le monde rural pour mettre à profit les jeunes et les femmes dans un développement homogène..."



Parlant au nom des femmes, Madame Konta souligne que " le choix du thème n'est pas fortuit car la souveraineté alimentaire est la réponse aux besoins alimentaires en quantité et qualité au profit des populations. Et cette idée doit s'accompagner de l'évolution démographique et de la production agricole. Au regard de ce plan, les femmes doivent jouer un rôle important pour l'autosuffisance alimentaire." Dans cette perspective, elle rappelle : "cependant, il faut noter des contraintes dans l'acquisition des terres et des intrants malgré les avancées pour la femme..."

Les femmes ont eu l'honneur d'un exposé fait par la boutique de droit de Kolda sur les droits de la femme et de la famille. Avec les échanges, elles ont pu comprendre certaines règles qui régissent le divorce, la déclaration de naissance, le certificat de mariage entre autres...