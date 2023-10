KOLDA : grève des travailleurs des collectivités territoriales…inquiétude des parents pour l’obtention des extraits de naissance…la rentrée scolaire…

Avec la grève des travailleurs des collectivités territoriales pour une durée de 120 heures (deux semaines), les mairies tournent au ralenti à l’image du pays. Ainsi, cela a occasionne une inquiétude chez les parents en cette période d’ouverture des classes. En ce sens, ayant effectué un tour à la mairie, nous avons constaté une ruée pour l’obtention des extraits de naissance. Cela est dû au service minimum qui a du mal à satisfaire la forte demande. A ce titre, Meta Kande SG de la FGTS estime que c’est une manière de passer à la vitesse supérieure pour montrer leur détermination d’aller au bout. Ainsi, il soutient qu’ils attendent toujours l’effectivité de la fonction publique qui tarde à se sentir dans leur paie. C’est pourquoi, selon lui l’état continue de faire du dilatoire à l’endroit des travailleurs des collectivités territoriales.



Maimouna est un parent d’élève venu faire des copies d’extraits de naissance pour ses enfants que nous avons rencontrée à la mairie de Kolda. Ainsi, elle précise « cette situation préoccupe beaucoup les parents qui doivent chercher des copies d’extraits de naissance pour leurs enfants. D’ailleurs, c’est la cinquième fois que je viens ici mais en vain car il y’a trop de demandes avec le service minimum. C’est pourquoi, je suis même inquiète comme les autres puisque les enfants doivent être inscrits avec leurs extraits de naissance. Certainement, cela pourrait avoir des répercussions sur les élevés… »



Dans la foulée, Meta Kande de souligner « nous avons fait de petits mouvements pour avertir l’état de notre situation sans succès. Mais cette fois-ci, nous comptons aller jusqu’au bout pour l’amélioration de nos conditions de vie et de travail. » Dans la même lancée, il estime « nous pensons que dans les plus brefs délais il y’aura des discussions avec l’état pour que l’effectivité de la fonction publique locale soit une réalité… »



Ce mouvement touche même certaines collectivités territoriales du monde rural. Et d’ici-là, les fouladounabe devront prendre leur mal en patience.