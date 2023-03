KOLDA : coupure d'eau depuis hier nuit, désarroi des populations...

L'eau ne coule plus dans les robinets depuis dimanche soir du 12 au lundi matin du 13 mars à Kolda. Ainsi, c'est un incessant va-et-vient des femmes, des enfants que nous constatons entre les maisons et les puits. Il faut souligner par ailleurs le cas du quartier de la trypano, nous confie Ramata : "à partir de huit heures du matin déjà, le précieux liquide ne coule plus. Elle estime que c'est vers minuit que l'eau revient. Ainsi, nous sommes obligés de remplir les bassines pendant plus d'une heure.

Mamoudou M. est un laveur de moto qui souligne que cette coupure est une perte pour eux. "Nous travaillons avec l'eau du robinet car c'est plus facile avec. Mais avec la coupure, nous observons des pertes car les clients se rabattent sur les laveurs manuels..."

Les coupures d'eau sont devenues monnaie courante à Kolda. Certains estiment qu'il faudrait augmenter les châteaux d'eau car la démographie ne cesse de galoper. Par ailleurs, nous avons tenté de joindre les responsables de la SEN'EAU, mais nos tentatives sont restées vaines. Nous y reviendrons...