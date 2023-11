KOLDA : Younoussa Mballo (vice-président CDK et DG Proval/CV), la cheville ouvrière de Bby …

Aux côtés du Pr Moussa Baldé (MESRI/PCDK), Younoussa Mballo est un homme discret mais d’une importance capitale au sein du Benno à Kolda. À ce titre, on parle rarement de lui, mais il demeure une cheville ouvrière et l’homme de l’ombre de la coalition BBY. L’actuel DG du Proval/CV reste un fidèle partisan de Macky Sall et du Pr Moussa Baldé. Ainsi, ils (Moussa et Younoussa) sont ensemble dans tous les combats du Bby aussi bien dans le département que dans la région.



À Kolda ou dans les ministères, notamment à l’agriculture, Younoussa a côtoyé Moussa Baldé dans les domaines de la politique et du développement durable pour matérialiser la vision du président de la République Macky Sall. Ainsi, ils chemineront ensemble dans ce ministère où l’un est ministre (Moussa Baldé) et l’autre DG du PROVAL/CV (Younoussa).

Dans cette dynamique, ils continuent de marquer de leurs empreintes les populations du Fouladou. C’est dans ce cadre qu’en compagnie de Moussa Baldé, Younoussa Mballo va accompagner les populations par le désenclavement de certaines zones du département, équiper en matériel agricole les organisations agricoles, construire des digues de rétention d’eau pour l’autosuffisance en riz grâce au PROVAL/CV.

Et toutes ces actions citées ont été faites sans que l’homme n’y soit visible, même s'il reste très présent par son dynamisme et son sérieux. C’est pourquoi, on pourrait l’appeler « l’homme de l’ombre » de Bby à Kolda. Il faut rappeler qu’il est aussi aux côtés des jeunes, des femmes, des personnes âgées de tout bord, sans tambour ni trompette. D’ailleurs, il se prononce rarement sur certaines questions tout en demeurant utile à sa société.



Ingénieur agronome de formation, l’homme déclarait lors d’une rencontre chez lui : « c’est sous l’ère du président Macky Sall que notre Fouladou a pu bénéficier d’infrastructures importantes et de réalisations concrètes comme le PUDC, la bourse de sécurité familiale, l’université entre autres. C’est pourquoi, nous populations, ne devrions pas accorder du crédit aux vendeurs d’illusions… »