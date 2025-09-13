KOLDA : Une dame meurt par électrocution...

‎Une dame est morte par électrocution au quartier hiléle. Il s'agit de Yoba Baldé, une femme de ce quartier périphérique de la commune de Kolda. Ainsi, après les constatations d'usage par les services compétents, le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional.

‎Pour rappel, on ne le dira jamais assez d'être prudent en ces temps de saison des pluies.