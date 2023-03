KOLDA / Revue des activités de l’USAID dans la région : satisfaction, recommandations, difficultés et perspectives au menu…

Les activités des différents projets de l’ USAID à Kolda ont fait l’objet d’une évaluation ce 22 mars à Kolda. Ainsi, au menu de cette rencontre, on a noté une satisfaction des interventions accompagnées de difficultés dans la région. En ce sens aussi, les recommandations et les perspectives seront au menu des débats entre les acteurs et les partenaires techniques et financiers. Dans cette optique, l’USAID intervient dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, de la bonne gouvernance, de la santé, entre autres. D’ailleurs, le gouverneur de région, Saër Ndao, estime que le bilan est « satisfaisant car ayant un impact réel sur la vie des populations ». Même si dans la foulée, il soutient qu’il faut « capitaliser les acquis et corriger certaines imperfections » pour atteindre les objectifs. Dans le même sens, Peter Trenchard, directeur USAID/Sénégal estime que les programmes de l’USAID sont intégrés dans les politiques de développement.





Peter Trenchard : « je suis heureux de voir les réalisations de nos programmes dans la région. À ce titre, je remercie les acteurs des composantes pour le travail abattu sur le terrain, car la stratégie de collaboration est conçue en phase avec la politique de développement du Sénégal. C'est dans ce cadre que nous faisons cette visite conjointe pour nous enquérir de la situation sur le terrain. » Dans la foulée, il précise : « on a constaté que les programmes ont impacté la vie des populations. Ainsi, nous devons mutualiser nos forces pour agir mieux pour le bien-être de la région. C’est pourquoi, nous espérons à la fin de cette rencontre, avoir des recommandations fortes pour continuer notre collaboration... »





Il faut rappeler que dans le cadre des interventions des programmes de l’USAID dans la région, « dundal suuf » feed the future a joué un rôle important dans l’agriculture. Ce projet de l’USAID devenu aujourd’hui « doolel mbay » a permis d’augmenter les rendements agricoles avec la technique du placement profond de l’urée appelée PPU.



Dans cette lancée, poursuit Saër Ndao, gouverneur de la région, « la revue que nous faisons aujourd’hui est pour toucher un peu les impacts réels que les programmes de l’USAID ont eu à dérouler à Kolda. Sur ce, nous avons été tous convaincus par les résultats obtenus au niveau des populations. » À cela, il ajoute : « ainsi, les échanges vont nous permettre d’évaluer les réalisations, et ce qui reste à faire. Mais également, nous allons nous apesantir sur les difficultés, les échéances et les perspectives pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations. Ainsi, avec une revue d’ensemble, on pourra réorienter et corriger … »