KOLDA : Moussa Baldé (BBY/APR) président du Conseil départemental de Kolda visite les communes de Dialambéré et de Dabo...

Le président du Conseil départemental de Kolda et ex ministre a visité les communes de Dialambéré et de Dabo, ce samedi 17 août. Ainsi, après une période de repos, il a repris ses activités de proximité comme d'habitude pour s'enquérir de la situation de ses populations. En ce sens, c'est un moyen pour lui aussi de voir les nombreuses réalisations du Conseil départemental comme les classes construites, les moulins, la santé, l'équité territoriale entre autres. Dans cette dynamique aussi, il va constater les secteurs à améliorer pour le bien-être des populations.

Il faut noter que c'est très important pour les populations du monde rural de voir leur président à leur chevet avec toutes les difficultés liées à l'hivernage. Ainsi, il a reçu des doléances comme l'implantation de paratonnerres, l'amélioration des conditions de vie, le désenclavement, la construction de ponts. En compagnie du maire de la commune de Bagadadji, Massiring Touré, ils ont visité le Fouladou des profondeurs où les citoyens ont le plus besoin en ces temps difficiles de voir les autorités.