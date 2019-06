KOLDA : Liesse populaire après la victoire du Sénégal.

Après la victoire du Sénégal, les koldois ont manifesté leur joie à travers une liesse populaire, suite à la victoire des Lions sur la Tanzanie par le score de deux buts à zéro.



Pour la Coupe d’Afrique des nations (can), le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé a offert un écran géant en érigeant une fan zone pour communier avec les populations. Ce sont des milliers de fans qui ont pris très tôt d’assaut cette fan zone pour suivre le match Sénégal/Tanzanie.



Aminata B. de se réjouir : « je suis contente de cette belle victoire même si les buts ont tardé à venir, mais l’essentiel c’est de gagner. Avec l’implantation de la fan zone nous regardons les matches avec une bonne ambiance, surtout si notre pays gagne. Ce qui nous fait oublier les soucis de la vie. Pour le moment on savoure la victoire et le meilleur reste à venir », s’enthousiasme-t-elle...