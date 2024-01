KOLDA : Le nouvel an fêté dans la joie et la concorde...

Le passage au nouvel an a été fêté par les koldois de tous âges. Ainsi, à minuit, au jardin public "Fané", en passant par le stade et la gouvernance, le règne des pétards a été le même. Enfants, adultes et femmes ont rivalisé d'ardeur pour faire le maximum de bruit afin de marquer le nouvel an. Et l'esplanade de la gouvernance est par excellence le plus grand point de ralliement des populations pour célébrer le nouvel an à Kolda.

Interrogée, cette mère de famille de préciser : "je souhaite une bonne année à tous, accompagnée d'une santé de fer, et une longévité à toutes et à tous. Et c'est très important de célébrer la nouvelle année en communion avec les enfants et les populations. À ce titre, j'espère que nous aurons des élections apaisées..."

Le jardin public Fané a été aussi un lieu de convergence des jeunes. Sur place, nous leur avons donné la parole à l'image de Salif Kandé qui soutient : " je souhaite une bonne année à tout le monde. Mais le plus important est que nous abordions cette nouvelle année dans la paix et la stabilité surtout pour la prochaine présidentielle."

Toutes les personnes interrogées sur ces lieux se réjouissent de la nouvelle année mais prient ardemment pour que 2024 soit une année de paix, de bonheur.