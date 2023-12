KOLDA : Le budget 2024 en recettes et dépenses arrêté à la somme de 2 000 946 339…

Le budget de la commune de Kolda vient d’être voté à l’unanimité par le conseil municipal sous la houlette de Kadidiatou Thiam, première adjointe au maire, ce jeudi 28 décembre.



Ainsi, ce budget est arrêté à la somme de 2 000 946 339 f cfa en recettes et en dépenses. C’est un budget « ambitieux, réaliste et réalisable » selon l’adjointe au maire de Kolda Mame Boye Diao puisque la commune a décidé de privilégier les investissements cette année. En ce sens, c’est la partie investissement qui se taille la part du lion avec 1 441 746 339 et 559 200 000 f cfa pour la section fonctionnement.



Pour Kadidiatou Thiam, « le projet de budget de la commune de Kolda pour la gestion financière 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses pour un montant global de plus de deux milliards de f cfa, voté à l’unanimité. Après cela, nous avons examiné et adopté aussi des documents de planification budgétaires comme le plan annuel d’investissement 2024 (PAI), le plan triennal d’investissement (PTI-2024-2026) et la délibération portant sur l’implantation d’un hub de transformation des produits locaux. » Dans la foulée, elle précise : « cette année, la mairie s’est inscrite dans une dynamique d’investir et de poursuivre ces investissements dans les secteurs prioritaires, notamment la santé, l’éducation, l’aménagement, entre autres. Ce sont des projets réalistes et réalisables… »



Ainsi, ce budget concernant la commune de Kolda avec une superficie de 9 kilomètres carrés sera investi pour une population de 91 627 habitants (2018).