KOLDA / L’idée de la candidature de Mame Boye Diao pour la présidentielle occupe les débats…

L’éventuelle candidature de Mame Boye Diao à la prochaine présidentielle pour la coalition BBY, occupe tous les débats dans la capitale du fouladou. Aussi, si les uns sont surpris, les autres y voient une ambition legitime.

Cependant, même si cette candidature n’est pas officielle, elle reste aux yeux de beaucoup de koldois une première. Et pour de nombreux observateurs locaux, il faut toujours tenter et faire valoir son ambition. Mieux, ils précisent qu’il est un leader comme tous les autres qui veulent briguer la magistrature suprême.



Pour Ablaye S., citoyen : « je trouve que cette idée doit donner raison à Mame Boye Diao pour les primaires de son parti pour la prochaine présidentielle. Et pour cela, je l’encourage puisqu’il faut toujours oser dans la vie. D’ailleurs c’est ça la politique! » Dans la foulée, il soutient « il est maire et responsable au même titre que la plupart au sein de l’Apr. Donc, moi je pense que même si cette candidature n’est pas officielle elle reste à mes yeux très légitime… »

À l’image de ce dernier, beaucoup soutiennent cette idée de candidature du maire de Kolda Mame Boye Diao. À côté de ceux-ci il y’a certains qui estiment qu’il devrait attendre un peu.

À en croire Ibrahima D, enseignant : « pour moi, cette idée de candidat non officiel dans les réseaux sociaux ne me plait pas du tout. Je pense que ceux qui souhaitent le voir comme candidat devraient attendre un peu, le temps que les choses se calment. À mon humble avis, on devrait attendre le choix du président du parti. Mais nous voyons que des visages commencent à sortir du lot pour cette candidature qui suscite tant de convoitise. »

Selon, Aminata Sanding, « c’est une idée que j’encourage fortement et pourquoi pas. D’ailleurs, nous voulons que le prochain candidat de l’Apr, voire de Bby vienne de Kolda. Ce sera un grand honneur pour le Fouladou … »



Pour le moment, les commentaires vont donc bon train au Fouladou sur cette idée de voir l’édile de Kolda devenir le prochain candidat de Bby pour la présidentielle de 2024.