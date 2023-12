KOLDA : "Jenku Fouladou" l'association culturelle devient une ONG pour élargir son champ d'actions...

Désormais, l'association culturelle "Jenku Fouladou" devient une organisation non gouvernementale (ONG) pour élargir son champ d'actions. L'information a été donnée par son président Younoussa Mballo en conférence de presse, ce jeudi 28 décembre dans le cadre de l'organisation de sa 11e édition prévue ce 31 décembre. Ainsi, le thème retenu est "paix et culture" pour montrer le caractère multidimensionnel de l'association.

Dans cette dynamique, "Jenku Fouladou" a pour mission la vulgarisation de la culture peule partout tout en y associant des actions dans la santé, l'éducation, le social entre autres. Cependant, l'association est ouverte à tout le monde : mandingue, diola, wolof vivant dans l'espace du p . Ainsi, cela va permettre de mieux vendre la destination du fouladou pour en retour créer des emplois tout en préservant la culture du milieu.

À en croire Younoussa Mballo, "le hiiro de cette année est special car il marque l'entrée officielle de l'association en ONG. Dans cette perspective, l'association exhorte tous les acteurs dans leur grande diversité, les partenaires, les collectivités territoriales à venir nous accompagner dans cette nouvelle dynamique qui vise exclusivement le développement socio-économique et culturel de la région de Kolda."

Dans la foulée, il précise :² " l'argent récolté du "hiiro " sera investi dans la santé, l'éducation et le social. Et avec l'ONG, on peut intervenir partout dans le pays. C'est pourquoi, chacun devrait y mettre du sien pour la réussite des activités."

L'association s'inscrit dans le raffermissement des liens ethniques, sociaux et culturels de la communauté du Fouladou vivant au Sénégal ou dans les autres pays. C'est une occasion qui a été saisie par l'association pour faire le bilan de ses activités depuis son avènement en 2012. À ce titre, tout le monde est invité à cette cérémonie.