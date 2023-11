KOLDA : Fabouly Gaye (adjoint maire/bby) « Amadou Ba rassure…et peut devenir valablement le 5e Président du Sénégal…»

Fabouly Gaye adjoint au maire de Kolda et responsable Bby estime qu'Amadou Ba est un candidat qui « rassure ». Dans la foulée, il balaie d’un revers de la main les propos de ceux qui disent le contraire. Il précise que le candidat de la coalition Bby est majoritaire au Fouladou puisqu’il y a des représentants solides. C’est fort de ce constat qu’il précise que ce dernier peut être élu 5e Président du Sénégal.



A en croire Fabouly Gaye « Amadou Ba rassure car on ne peut pas se lever un bon jour pour organiser une assemblée générale et dire qu’il ne rassure pas l’opinion. D’ailleurs, tous ceux qui sont sur le terrain politique n’ont pas plus d’expérience que moi en politique à Kolda. En plus, ceux-ci ne connaissent pas les koldois ou les réalités du pays plus que moi. » C’est pourquoi « à partir du moment où il a été choisi comme candidat, j’ai le devoir politique de l’accompagner. Et comment un ancien ministre qui ne fait plus de politique depuis qu’il a été démis de ses fonctions peut-il dire que Amadou Ba ne rassure pas ou n’inspire pas confiance. En posant cet acte, ce dernier peut-il dire qu’il est acteur politique ou leader à la base. A mon humble avis, je considère que Amadou Ba rassure très bien. D’ailleurs, le mandat de Macky Sall n’est pas encore arrivé à terme mais Amadou Ba est bien accueilli partout où il passe par une foule immense. En tout cas, je ne sais pas ce qui oppose ce dernier a Amadou Ba mais moi en tant que militant de la coalition bby mon devoir c’est de continuer à l’accompagner. Sans détours, je considère qu’Amadou Ba peut devenir valablement le 5 e Président du Sénégal. »



A propos du candidat Amadou Ba, il souligne « je crois qu'Amadou Ba est le meilleur candidat car il a le profil et les aptitudes pour diriger ce pays. » Dans la foulée, il précise « ce qui est déplorable est que les anciens politiciens pensent qu’ils sont le nombril du monde et que tout doit passer par eux pour être réglé. Par exemple à Kolda Amadou Ba est majoritaire avec des leaders comme Moussa Baldé ou Abdourahmane Baldé qui jouent leur rôle pleinement…»







Madou Diallo