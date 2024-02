KOLDA : Chérif Léheib Aïdara (khalife général/Saré Mamady) appelle au calme, à l'unité et au pardon...

Suite aux violences ayant émaillé le pays, le khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamady Chérif Léheib Aïdara appelle les populations au calme, notamment les jeunes. Dans la foulée, il appelle aussi à l'unité tout en demandant au président Macky Sall de pardonner. En ce sens, il précise que la classe politique doit privilégier le "dialogue" pour une paix durable.

À le croire, "le Sénégal notre cher Pays est un pays de dialogue et de téranga. Quelles que soient la situation et les difficultés, les acteurs doivent se respecter et se parler. Ainsi, le Sénégal a la chance d’avoir une nation ayant des frontières, ses ethnies, ses religions, ses Tarikha, ses centaines de partis politiques, etc... Et tout ceci laisse entrevoir une commune volonté de vivre ensemble."

À cela, il ajoute : "nous avons aussi un état qui fonctionne avec les pouvoir exécutif, législatif et judiciaire dont rares sont les pays qui réunissent ces conditions. C'est pourquoi, nous ne devons pas détruire tout ça à cause de nos désaccords conjoncturels. Et notre pays, le Sénégal, est le seul pays au monde à être dirigé par un chrétien avec 95% de musulmans pendant vingt ans, ensuite c’est le seul pays à avoir un autre pays en son sein, la Gambie. Ceci est une chance pour notre pays."

À ce titre, il demande "à tous les acteurs d’oublier leurs ambitions personnelles et de mettre en avant l’avenir et le devenir de notre pays et de sa jeunesse. Mais aussi, je demande à mon cher frère et ami le président Macky Sall de pardonner..."