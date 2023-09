KOLDA : CRD sur le lancement du démarrage de l'antenne délocalisée de l'université Assane Seck de Ziguinchor

Un comité régional de développement (CRD) a été consacré au démarrage de l'antenne délocalisé de l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) à Kolda, présidé par le MESRI, le Pr Moussa Baldé. Ainsi, cette rencontre tenue ce vendredi 15 septembre va marquer l'histoire d'une part et d'autre part, c'est un ouf de soulagement pour les parents et les étudiants. Désormais, les futurs élèves et étudiants pourront faire tout leur cursus sur place, notamment dans la région de Kolda. D'ailleurs, c'est un vieux rêve qui devient réalité surtout avec la nomination d'un fils du terroir comme ministre de l'enseignement supérieur, Moussa Baldé.

Ainsi, c'est un jour nouveau pour la Région puisque la carte universitaire s'élargit et se densifie à Kolda sous le leadership d'un de ses fils Moussa Baldé. C'est pourquoi, il faut, selon Moussa Baldé "l'engagement de tout le monde pour faire de cette antenne un pôle d'excellence et de référence nationale et internationale dans le domaine de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation."

Il faut rappeler que ce centre délocalisé de l'université Assane Seck de Ziguinchor va abriter les départements de psychologie, d'agro foresterie entre autres.