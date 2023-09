KOLDA : Abdourahmane Balde dit Doura (nouveau DG LONASE) « je demande à Mame Boye Diao de revenir avec Macky Sall, sinon… »

Accueilli en grande pompe à Kolda ce week-end du 23 au 24 septembre, le nouveau DG de la LONASE lance un appel au maire Mame Boye Diao tout en l’avertissant à la fois. Ainsi, il invite ce dernier à revenir aux côtés de Macky Sall, sinon il aura « affaire » a eux. Dans cette dynamique, il a remercié le Président Macky Sall pour l’avoir choisi en tant que jeune pour occuper un poste de responsabilité. Et sur ce, il compte accompagner le candidat de la coalition bby Amadou Ba jusqu’à la victoire finale.



«Je voudrais que Mame Boye Diao revienne avec Macky Sall avant qu’il ne soit trop tard. Et s’il ne revient pas, il nous aura en face de lui sur le terrain politique» dit-il.



Dans cette lancée, il précise « le Président a confiance en la jeunesse sénégalaise. Et ma nomination en est un exemple illustratif. C’est pourquoi, nous le remercions pour le choix porté sur ma modeste personne». A cela, il ajoute « nous magnifions aussi le choix du président de la République en optant comme candidat de la majorité présidentielle la personne d’Amadou Ba. En ce sens, nous l’accompagnerons et gagnerons la présidentielle dans la région et même dans tout le sud y compris Sedhiou et Ziguinchor. D’ailleurs, Amadou Ba passera au premier tour car il est un excellent choix…»



Dans la foulée, il n’a pas manqué de remercier Moussa Balde(MESRI/PCD) et l’ensemble des responsables de Bby pour cet accueil chaleureux. Et après cela, il a d’ores et déjà annoncé le lancement de la construction d’un complexe sportif composé de quatre terrains de football, d’un restaurant, d’une salle de musculation pour les jeunes.