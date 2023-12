KOLDA : À la découverte de l’érudit Thierno Aly Cellou Diallo ou Thierno Aly Soukou…

Thierno Aly Cellou Diallo, plus connu sous le nom de Thierno Aly Soukou, est un grand érudit du Coran de la région de Kolda. Disparu le vendredi 26 octobre 2018 à 21 heures à Saré Boydo (commune de Saré Bidji), l’homme a rempli sa mission devant son créateur en enseignant le Coran.

En ce sens, il demeure un mystère devant les hommes tellement sa dimension spirituelle était grande. Aussi, Dakaractu/Kolda est allé à la découverte de ce saint homme qui a marqué de son empreinte le développement religieux et socio-culturel du Fouladou, voire du pays. Et dans cette découverte, son fils, l’actuel Khalife de la famille Thierno Aliou Diallo nous livre la vie et l’œuvre de Thierno Aly Cellou Diallo.

Qui est Thierno Aly Cellou Diallo ?

À en croire Thierno Aliou Diallo, « Thierno Aly Cellou Diallo est né à Saré Koube dans la commune de Médina El Hadj, cinq ans après la disparition de Thierno Aly Thiam, khalife de Médina El Hadj. C’est après que Thierno Aly Cellou Diallo vient au monde et son père lui donnera le nom du feu Thierno Aly Thiam, grand érudit du Coran par le biais de son ami et frère Thierno Dramé. Ainsi, il y a vécu avec son père pendant longtemps en apprenant le Coran. Puis, son père l’envoya au Fouta Toro pour continuer ses études coraniques où il passa 17 ans en devenant maître des élèves. Après son retour au Fouladou, son père acheva son éducation religieuse, spirituelle en vivant avec lui pendant 42 ans jusqu’au décès de ce dernier. C’est par la suite qu’il prendra la place de son père en continuant à enseigner le coran au Sénégal en Guinée Bissau ou ailleurs. Toutefois, il n’a pas rompu le contact avec le Fouta Toro où il continua d’envoyer ses élèves. Et au retour de ses derniers, Thierno Aly Cellou Diallo fait ouvrir d’autres foyers d’apprentissage du Coran. En quelque sorte voilà resumé la vie du grand érudit Thierno Aly Cellou Diallo, à savoir apprendre et enseigner le Coran. »

Pourquoi porte-il le nom du grand érudit Thierno Aly Thiam ?

« Son nom se justifie par le fait que le père de Thierno Aly Cellou Diallo s’était rangé derrière Thierno Dramé en le considérant comme son grand-frère. Et c’est fort de ces liens que ce dernier a décidé de donner à l’enfant le nom de Thierno Aly à son baptême dont la date de naissance coïncide avec un premier jour du ramadan. Et mon père comme son homonyme, sont des hommes de Dieu qui l’ont adoré durant toute leur vie. »

Raisons de l’installation à Saré Boydo ?

Le khalife dans une ferveur poursuit : « les raisons de l’installation de Thierno Aly Cellou Diallo dans ce village sont simples. Dans sa vision, Dieu lui indiqua que ce n’est que dans ce village qu’il pourrait l’adorer tranquillement. Il faut rappeler que Thierno Aly Cellou Diallo a visité plusieurs endroits dans le Fouladou pour voir quel serait l’endroit idéal pour y adorer ALLAH (Swt). Et selon lui, c’est dans ce lieu situé un peu à l’ouest du village de Soukou qu’il allait accomplir son adoration saine envers ALLAH (Swt). Et c’est dans sa quête de la cité bénie que je naquis à Saré Dado Balla. Et c’est dans ce village (Saré Boydo) que mourut son père Thierno Cellou Diallo en 1984. Ainsi, ce dernier lui confessa ses dernières volontés en lui demandant de rester dans ce lieu qui a tout ce dont on a besoin pour adorer notre créateur. Et pour preuve, le père dit au futur érudit Thierno Aly Cellou Diallo qu’il verra des abeilles dans leur concession avant 40 jours après sa mort. C’est ce signe qui confirmera que ce village est le lieu saint que nous recherchions depuis des années. Et son père lui fit cette annonce un mercredi de l'an 1984 en lui disant que sept jours après sa mort, les abeilles apparaîtront dans notre maison. Et depuis ce temps, Thierno Aly Cellou Diallo, mon père continua sur les pas de son père jusqu’à sa mort. Et nous aussi les enfants, sommes sur cette lancée. » D’ailleurs, il précise : « moi l’actuel khalife, il m’a enseigné le Coran



Vnn puis envoyer au fouta Toro avant de revenir ici achever mon apprentissage avec lui.»

Vie et œuvre de l'érudit...

Dans cette dynamique, il soutient « après la mort de son père, Thierno Aly Diallo a mis sur pied six foyers coraniques. Et à partir de ceux-ci, six autres en sortiront, détenus par ses anciens élèves. En ce sens, il a construit des mosquées à Sare Koube, à Buruntuma et Bambadinka (Guinée Bissau). Et au-delà de ceci, il nous a enseigne l’adoration de Dieu, le travail honnête pour vivre. Dans la foulée, il a été très bénéfique pour la société pour son honnêteté, sa gentillesse, son ouverture et sa grande simplicité malgré son rang. D’ailleurs, il ne cessait de dire aux personnes d’apprendre le coran et d’enseigner la société la parole d’ALLAH (Swt). Et c’est sur ça, selon lui, qu’on construit le développement socio-économique d’un pays. »

Début ziarra r

« La ziarra a démarré en 1988 après la mort de sa mère. Et c’est après avoir consulté les notables en disant qu’il voulait organiser une lecture de Coran pour sa défunte mère que la ziarra a commencé. Au début, il n’y avait que 40 personnes pour faire la lecture. Après, c’est devenu une affaire de la région puis du pays et de la sous-région (Guinée Conakry et Bissau et Gambie) où les gens repartaient avec des bénédictions accomplies. Par la suite aujourd’hui, c’est devenu l’affaire de tout le monde y compris l’état », laisse-t-il entendre.

Rôle du nouveau khalife…

En tant que nouveau khalife « aujourd’hui, nous aimerions faire plus que lui. C’est pourquoi, nous essayons de marcher sur ses pas puisqu'en ce moment nous sommes à 9 foyers coraniques en 5 ans. Ainsi, nous avons 98 élèves qui apprennent le coran dans la concession. Et c’est ce qu’il nous a légué, c’est pourquoi, on s’y met avec ferveur. »

Revenant sur la situation du pays, il soutient « j’invite la communauté à travailler sans basculer dans la violence. A ce titre, la destruction du bien public ou prive est interdite par l’islam. D’habitude, je dis aux populations d’aller voter dans le calme sans violence. C’est pourquoi, nous devons cultiver la paix car le Sénégal est notre pays et d’ailleurs, nous formulons toujours des prières dans nos différents foyers coraniques pour la paix… »

Il faut rappeler que la ziarra de cette année se tiendra les 03 et 04 janvier 2024. Au vu de l’ampleur de cet évènement religieux dont les pèlerins viennent de partout, la cité aimerait bénéficier du soutien de l’État en matière de santé, d’eau, de sécurité entre autres...