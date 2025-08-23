KEUR WALLU À TOUBA – Le Khalife Général des Mourides envoie à Touba-Ca-Kanam 20 millions FCFA

Dans un geste de solidarité remarquable, le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, a octroyé une enveloppe de 20 millions de francs CFA à l’association Touba Ca Kanam. Ce soutien financier vise à renforcer les commodités de la maison d’accueil « Keur Wallu », récemment réactivée pour héberger les sinistrés des inondations ayant frappé la ville sainte.



Ce geste a été chaleureusement salué par Serigne Habibou Mbacké Serigne Fallou, responsable moral de Touba Ca Kanam, qui avait précédemment lancé un appel à la solidarité nationale et communautaire. La réouverture de Keur Wallu marque une étape cruciale dans la prise en charge des familles touchées, alors que plusieurs quartiers restent submergés par les eaux.



L’élan de générosité du Khalife s’inscrit dans une dynamique plus large d’assistance aux populations vulnérables, et appelle à une mobilisation collective pour faire face à cette crise humanitaire.