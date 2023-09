Justice : un riche commerçant et un transitaire tombent avec 300 cartons de sauce soja resto contrefaits.

Arrêtés, ils ont été placés sous mandat de dépôt puis libérés depuis le 01 septembre.





Invité à faire son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis une application de la loi.







À son tour, Me Anta Mbaye estime que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. Selon elle, son client n'a pas besoin d'avoir d'autorisation pour acheter de la marchandise.



100 millions de nos francs ! C'est la gigantesque somme que risque de payer solidairement le commerçant libanais A. K. Wayzani et le transitaire Mbacké D.. Le propriétaire de la marque "Sauce Soja resto" a saisi la justice pour exploitation illicite de sa marque avec des produits contrefaits. En effet, il ressort des débats d'audience que le plaignant a été informé de la distribution de produits contrefaits de sa marque "Sauce Soja resto". Les investigations menées par la gendarmerie ont permis de mettre la main sur A. K. Wayzani qui a été surpris dans sa boutique avec 300 cartons du produit sauce soja.Interpellé sur l'origine de la marchandise, il avait déclaré que c'est son fournisseur chinois qui l'avait mis dans son conteneur par erreur. Mais l'enquête approfondie a pu révéler le nom de son fournisseur qui n'est autre que Mbacké D..Jugés ce lundi 11 septembre, les prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Interrogé sur les faits, le sieur Mbacké D. a souligné que c'est un de ses amis, commerçant établi en Gambie qui lui avait cédé la marchandise. "En fait, il devait me payer une dette et il m'a proposé la marchandise. Ce que j'ai accepté. Je ne savais pas que c'était de la marque Sauce Soja resto qui appartenait au Sénégalais Daha Diop. C'est ici à l'arrivée de la marchandise à Dakar que j'ai su que c'était la marque Sauce Soja. Il m'avait envoyé une quantité de 300 cartons que j'ai revendus à Abdou Karim. C'est la première fois qu'il me livre ce genre de marchandise", a-t-il révélé.Quant à AK. Wayzani, il avoue avoir acheté la marchandise auprès de Mbacké D, mais il déclare qu'il ignorait que c'était du contrefait. "Le jour où ils sont venus à la boutique, ils ont tout emporté avec eux", lâche-t-il avant de préciser qu'il a acquis la marchandise avec un prix normal sur le marché.Selon l'avocat de la partie civile, la marque sauce Soja resto n'est pas une marque ordinaire, il est commercialisé dans 22 pays du monde. "Cet acte risque de poser un réel problème de santé publique, mais nos commerçants ne se soucient que de leurs profits.Lors de son interpellation A. K. Wayzani avait déclaré que c'est son fournisseur chinois qui lui avait remis la marchandise. Le mis en cause a acheté 300 cartons d'un montant de 13 millions de nos francs", a indiqué la robe noire qui estime que son client a subi un préjudice financier et moral. C'est la raison pour laquelle il a réclamé la somme de 100 millions de francs Cfa pour dommages et intérêts.Me Mame Coumba Kane, avocat de A. K. Wayzani, on a tenté d'attirer l'attention du tribunal sur le fait que son client a contesté vigoureusement les faits depuis l'enquête préliminaire. "Il ne savait pas à la base que c'était des produits contrefaits. Et ses déclarations sont corroborées par le prévenu Mbacké D. Les produits avaient toutes les caractéristiques de la sauce soja, il ne pouvait pas savoir que ce sont des produits contrefaits dans ces conditions. Il n'y a aucune infraction dans cette affaire", a plaidé Me Kane qui sollicite que son client soit renvoyé des fins de la poursuite.L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023..