Justice : Un Chef d'entreprise confectionne un faux relevé de compte de la BHS pour bénéficier d'un prêt à la Cofina.

Selon le conseil de la BHS, le prévenu a falsifié un faux relevé de compte où il a ajouté des chiffres pour gonfler et faire la majoration des débits. Par la suite, il s'est retrouvé avec deux milliards. Aujourd'hui, il rejette toute la faute sur le dos de son comptable. À cet effet, la robe noire sollicite que le mis en cause soit déclaré coupable de faux et d'usage de faux et de le retenir dans les liens de la détention. Vu la gravité des faits par rapport à son image et sa clientèle, la BHS réclame la somme 100 millions de dommages et intérêts.

Lors de son réquisitoire, le parquet relève que le délit de faux est constant parce que ce dossier qu'il a déposé à la Cofina était faux. "Il a tenté de tout décharger sur son comptable. Il avait besoin de ce prêt pour solder ses créances et rehausser son business. S'il avait effectué une vérification, il allait se rendre compte des malversations", mentionne le ministère public qui requiert 1 an de prison ferme contre Sidibé.

La défense assurée par Me Ndoumbé Wone estime que dans cette affaire Cofina n'a subi aucun préjudice. La conseillère de Sidibé sollicite la disqualification des faits en vue d'usage. Elle demande la clémence du tribunal et une application bienveillante de la loi pénale.

Finalement, il a été condamné à 1 an de prison dont 1 mois ferme et alloue un montant de 1 million pour réparation.

À la date du 31 mai 2023, le nommé El. M. Mbaye, responsable juridique de la BHS a saisi les éléments de la section de recherches pour une plainte contre le nommé Ch. T. Sidibé. En effet, il avait déposé une demande de prêt de 10 millions auprès de la banque Cofina avec un faux relevé de banque de la BHS. Dès lors, la banque Cofina a saisi la BHS en envoyant un mail pour vérifier l'authenticité dudit relevé de compte. Ainsi, la Banque de l'habitat a confirmé que le relevé était faux. Mieux, il y avait des irrégularités dans ledit document. Pis, le comparant a effectué des majorations dans le relevé qui sont relativement démesurées. Tout de suite, la banque a demandé au sieur Sidibé de venir, mais il n'est jamais revenu à la BHS ni à la Cofina avant de disparaître dans la nature pour se réfugier au Mali. Arrêté 6 mois après par les éléments de la section de recherches, le sieur Sidibé a été déféré au parquet. Convaincu de la culpabilité du mis en cause, le procureur l'a placé sous mandat de dépôt à la citadelle de la silence de Rebeuss pour faux et usage de faux en écriture de banque et tentative d'escroquerie.Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce vendredi 15 septembre 2023, le prévenu Cheikh Tidiane Sidibé a reconnu les faits.Venu représenter la BHS, le responsable juridique confirme avoir reçu un mail de confirmation de la part de la banque Cofina. "La banque voulait qu'on vérifie l'authenticité d'un relevé de compte déposé par le prévenu ici présent dans le cadre d'un prêt qu'il voulait lui accorder. Après vérification, on s'est rendu compte que c'était un faux. On a essayé de joindre plusieurs fois le prévenu en vain. C'est dans ces circonstances que nous avons porté plainte à la section de recherches", narre-t-il.À son tour, le sieur Sidibé nie les faits qui lui sont reprochés en mettant tout sur le dos de son comptable. "J'ai constitué le dossier et c'est moi qui ai déposé le relevé bancaire", a déclaré le mis en cause qui écarte toute culpabilité par rapport à ce faux. "C'est mon comptable qui a commis cette fraude, car j'ai trouvé ledit relevé dans le tiroir de son bureau. Je n'ai pas pris le temps de vérifier. J'ai juste photographié pour ensuite envoyer à Cofina", se dédouane-t-il.