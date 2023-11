Journée mondiale du diabète : la population sénégalaise plus exposée que jamais

En ce mois de novembre bleu, une journée particulière tout autant dédiée à la santé prend place; celle de la journée mondiale du diabète, célébré tout les 14 novembre. Une menaçante pathologie que le corps médical essaye de convertir en ennemi numéro un contre la santé des sénégalais.



Le système sanitaire sénégalais est plus soucieux qu'il ne l'a jamais été. Cette année 2023, les chiffres s'annoncent alarmants pour les personnes présentant des signes les dévoilant être porteurs du diabète. Car, telle que l'a confiée lors d'une conférence de presse la présidente de la commission des journées scientifiques de l’hôpital Abass Ndao, Pr Maimouna Ndour Mbaye, cette maladie est 《 en train de prendre le pas sur toutes les autres pathologies》 .



En effet, selon la Direction de l'Institut de la prévoyance des centres médicaux, au Sénégal on constate que certains adolescents développent déjà un diabète de type 2 . Une observation qui dérange puisque que la pathologie n'apparaît d’habitude qu'à l’âge adulte. Le directeur de l'institut tente d'expliquer cela en précisant que 《 c’est une affection liée à la maladie et à l’âge》. 《 Le plus important, c’est de savoir que c’est une affection qui est là et qui est en nette progression», précise Pr Abdoulaye Lèye, directeur de l’Institut de la prévoyance des centres médicaux sociaux.



En raison de sa présence qui se fait de plus en plus pesante, des actions parfois extrêmes sont engagées pour minimiser la gravité des cas de certain patients. Une étude a été faite dans les structures chirurgicales du pays avec des résultats montrant que 70% des amputations non-traumatiques qui ont été réalisées ont pour cause le diabète. Le docteur Ibrahima Sow, président de la commission médicale d’établissement, a informé qu’au moins une amputation d’orteil est réalisée par jour au centre Marc Sankalé. 《 Il arrive que l’on fasse deux amputations par jour.(…) Ces plaies diabétiques sont en train de prendre le dessus sur notre activité chirurgicale 》, a relevé le médecin.





Chancelle Ngomo