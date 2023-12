Journée mondiale des handicapés à Kolda : Toumany Camara, président des handicapés républicains exhorte ses congénères à accompagner le PSE…

Toumany Camara, président des handicapés républicains, liste les réalisations du président de la république Macky Sall. Dans la foulée, il exhorte ses congénères à accompagner le plan Sénégal émergent (PSE) pour l’horizon 2035. Il a fait cette annonce lors de la célébration de la journée mondiale des handicapés, ce 03 décembre 2023.



À l’en croire, « nous allons accompagner le PSE pour l'horizon 2035 car c’est l'objectif. À ce titre, de 2012 à nos jours, le président a beaucoup fait pour les handicapés à tous les niveaux. En ce sens, nous avons eu même des postes nominatifs. Et le mouvement à lui seul a obtenu 61 emplois avec la direction de l'emploi. » Dans cette dynamique, il précise : « c’est pourquoi, il est important pour nous de rappeler à l’occasion de la journée mondiale des handicapés les acquis que nous eus grâce au président Macky Sall. Mais aussi, nous voulons qu’il augmente les efforts envers nous, car nous en avons besoin. »



D’ailleurs, il poursuit : « nous avons un haut conseiller des collectivités territoriales (hcct), un CESE et une conseillère spéciale chargée des questions des personnes handicapées à la présidence à savoir Mme Cissé. En plus de cela, on a un député élu aux législatives passées et un chargé de mission au sein du gouvernement. »



Voilà autant de raisons qui font que « les handicapés devraient accompagner le PSE pour le développement du pays... »