Journée école morte : Et l'avis des parents dans tout ça ?

Aujourd'hui, comme programmé par l’Alliance du moyen secondaire entre le Cadre unitaire des syndicats du moyen secondaire (CUSEMS) et le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS), une journée "École morte" est en cours.



Applaudie par quelques sénégalais du fait de sa tenue malgré la sévère mise en garde du ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, l'on n'oublie par contre la position des parents d'élèves dans ce bras de fer.



La veille, un échange mouvementé de communiqués entre le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal et l’Alliance du moyen secondaire regroupant le CUSEMS et le SAEMSS, avait captivité le public. Loin d'être intimidées par les menaces du ministre Cheikh Oumar Anne, les deux coalitions sont restées ferme sur leur décision, et ont ainsi donc lancé comme promis la journée "École morte", afin de réclamer la libération de certains enseignants et exiger l'ouverture de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD).



Cependant, ce mouvement d'humeur divise. En effet, quelques internautes, dont certains sont des parents d'élèves, n'acceptent aucunement cette grève. Si l’Alliance du moyen secondaire accuse le gouvernement d'éteindre le savoir des jeunes étudiants du pays à des fins purement politiques, des parents en pensent tout autant des deux syndicats, les pointant du doigt pour avoir politisé le milieu éducationel. "L’État du Sénégal a dépensé presque 250 milliards FCFA avec l'argent du contribuable Sénégalais, pour satisfaire beaucoup de revendications pécuniaires des enseignants. J'invite l’État du Sénégal à être intrasangeant face à ces deux syndicats Saems et Cusems qui se cachent derrière un combat politique pour perturber l'année scolaire et sacrifier l'avenir de nos enfants, s'est exprimé un cybernaute.



Outre ces diversités d'opinions visant ce mouvement d'humeur du côté parental, des enseignants également font part de leurs ressentis quant à cette mesure. "Je suis enseignant, mais je ne vais jamais suivre ce mot d’ordre, cite Amadou Tidiane Thioune...