Journée des Forces Armées: Le PR annonce " un prix spécial de la meilleure innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire"

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a annoncé, ce vendredi 8 novembre, lors de la célébration de la journée des Forces Armées, au Camp Dial Diop, la création d'un prix spécial du président de la République qui sera attribué à la meilleure innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire" pour les prochaines éditions des journées de Forces Armées. Une annonce qui vient renforcer le thème choisi cette année qui est ," vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces Armées".