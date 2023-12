Journée de lancement de la semaine de la santé de la mère et de l'enfant à Kolda : "...le taux de consultations prénatales passe de 50 à plus de 70%..." (Direction régionale de la santé)

Aujourd'hui, les consultations prénatales passent de 50 à plus de 70 pour cent dans la région de Kolda. L'annonce a été faite lors du lancement de la journée de la semaine de la santé de la mère et de l'enfant par la direction régionale de la santé, ce mardi 26 décembre. Ainsi, le ministère de la santé estime que les mille (1000) premiers jours de la vie, notamment de la conception à deux ans, est une fenêtre d'opportunités à saisir. Et dans ce dispositif, les "badienou gox" jouent un rôle important pour la santé de la reproduction, de la mère et de l'enfant. Il faut rappeler que la région a l'un des plus forts taux de mortalité maternelle et infantile.

En ce sens, Marième Pouye Hanne, adjointe au gouverneur estime que la sensibilisation sur la question devrait pouvoir lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Dans la foulée, Yaya Baldé (DRS) souligne qu'au-delà de cette sensibilisation, il faudra aussi lutter contre certains préjugés sociaux pour le bénéfice de la santé de la mère et de l'enfant. Et pour y arriver, il faut continuer à faire la promotion de l'allaitement maternel inclusif.

À en croire Yaya Baldé (MCR) " le sketch que nous venons de suivre a résumé l'objectif de notre rencontre du jour, à savoir de la conception jusqu'à deux ans. Et d'habitude tout se passe dans cet intervalle des mille premiers jours de la vie. Et pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant, nous avons aujourd'hui des consultations prénatales tous les mois. Et c'est pourquoi, ce taux de pourcentage est passé de 50 à plus de 70 pour cent, grâce aux efforts des "badienou gox" avec les visites à domicile." En ce sens, il soutient : "nous avons aussi les visites accompagnées de bilans sanguins de la mère pendant la grossesse et après l'accouchement pour étayer ces bons résultats. D'ailleurs, on a un personnel qualifié avec une continuité du service assuré par le couplet (infirmier/sage-femme). À cela, il faut ajouter l'abandon des accouchements à domicile combattu par la ténacité des " badienou gox".

Kadiatou Boiro, présidente "badienou gox " " on se réjouit de la célébration de cette journée tant importante pour la mère et l'enfant. Et dans ce processus, la "badienou gox" reste un maillon important. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à sensibiliser les femmes sur les dangers liés aux accouchements à domicile. Mais nous continuons à les informer pour une meilleure santé de la mère et de l'enfant..."

Marième Pouye Hanne adjointe au gouverneur d'avancer : "c'est une journée importante pour la santé de la mère et de l'enfant. Cette question doit concerner tout le monde car elle est primordiale. Ainsi, on doit lutter contre la mortalité maternelle et la morbidité dans la région. C'est pourquoi, on doit conjuguer nos efforts pour sensibiliser davantage et améliorer la santé de la mère et de l'enfant..."

Un don de sang a été associé à cette journée pour montrer le cachet particulier de l'événement car les hémorragies constituent les principales causes de décès maternels. Dans cette lancée, la direction régionale de la santé avance qu'il y aura des stratégies de vaccination, de sensibilisation pour une meilleure santé de la mère et de l'enfant.