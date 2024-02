Joal: " Ce qui m'importe le plus c'est que Sénégal vive selon sa constitution..Je suis dérouté par ce qui se passe ...."(Monseigneur Benjamin)

Joal a accueilli son hôte Monseigneur Benjamin archevêque de Dakar...dans le cadre de la célébration de la 175 e édition de la paroisse de la commune de Léopold Sédar Senghor...Une célébration dira juridique par Monseigneur Benjamin archevêque de Dakar...Interpellé sur la situation politique, Monseigneur Benjamin Diagne souligne " La tension actuelle je la partage avec mes concitoyens et je suis même sans doute comme beaucoup d'autres dérouté par ce qui se passe .Il est important que nous cherchions à vivre la cohésion nationale...Il faut que les Institutions soient respectables et respectées dans leur mission pour que nous puissions avancer ensemble..et cela suppose de ma part et de nous tous que nous jouions le jeu du sentiment national...Il faut que le Sénégalais évite la technique du contournement..Quand il y a eu un règlement c'est pour qu'il soit suivi,c'est pas pour qu'on passe à droite ou à gauche, si on respecte le règlement on peut avancer... Ce qui m'importe le plus c'est que le Sénégal vive selon sa Constitution..."