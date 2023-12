« Jambaars Awards » : Le DG de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo distingué pour ses performances

Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal ( ONAS), Mamadou Mamour Diallo est lauréat des « Jambaars Awards » édition 2023. Il a été distingué dans la catégorie Politiques et Institutions. Selon le comité d’initiative de So’Event, une société dirigée par Sophia Thiam, cette distinction couronne l’engagement et les performances de 20 personnalités et organisations qui se sont illustrées pour l’émergence du Sénégal. « Le choix porté sur votre personne est la reconnaissance de vos efforts considérables pour le développement du Sénégal. En effet, les réalisations que vous avez faites depuis votre nomination à la tête de l’ONAS et vos actions sociales au profit des populations ont motivé à juste titre l’attribution de cette distinction », justifient les membres du jury.



L’esprit de l’événement, c’est de donner des repères aux jeunes en proie à des incertitudes et aux multiples vulnérabilités. « C’est le rendez-vous de la reconnaissance. Nous célébrons la reconnaissance d’illustres fils de ce pays. Nous célébrons nos « Jambars ». Nous sommes fières de nos lauréats. Dans ce moment de doute, vous constituez une lumière qui éclaire l’avenir de notre cher pays », a laissé entendre l’organisatrice, Sophia Thiam.



Cette nouvelle distinction du Directeur Général de l’ONAS après celle de la Calebasse de l’excellence de l’entreprise la plus performante en 2023 et la Palme de l’entreprise la plus dynamique en Afrique dans le domaine de l’assainissement en 2023 récompense les performances de l’institution. « Le Directeur Général, Monsieur Mamadou Mamour Diallo a instauré une gestion par anticipation des inondations. Celle-ci a contribué à épargner des quartiers de Dakar, la Zone de Captage, la Cité Belle Vue, le Centre de santé Philippe Maguilène Senghor, la Cité Diounkhop (Guédiawaye), des quartiers de Fatick, Thiès, Tivaouane des inondations. En 2023, le Gouvernement du Sénégal n’a pas déclenché le Plan Orsec parce que la situation était sous contrôle. L’ONAS a largement contribué à l’atteinte de ces résultats », a souligné le Conseiller Technique, Ousmane Mbaye.