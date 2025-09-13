Italie : Des sénégalais manifestent contre le déplacement de Sonko et lui rappellent les priorités au Sénégal

Arborant des brassards rouges, des sénégalais venus de la France ont regagné l’Italie pour exprimer leur mécontentement au gouvernement d’Ousmane Sonko. Selon ces manifestants, les priorités sont ailleurs : « il quitte le Sénégal pour se rendre à Milan rien que pour parler avec ses militants politiques. Le Sénégal est confronté à plusieurs problèmes et défis auxquels il faut faire face », a regretté un des manifestants qui rappelle à Ousmane Sonko l’urgence de libérer « les détenus politiques » et la prise en charge des difficultés économiques et sociales que vivent les Sénégalais notamment avec la vie chère, les inondations etc…